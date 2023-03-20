İbrahim Kahveci: Artık tencere iktidar götürmüyor

Osman Sert geçen hafta HabertürkTV’de açıkladı: “Cumhur İttifakı oy oranı yüzde 40’lı seviyelerinde ama mesela ekonomi sorduğunuzda şikayet oranı yüzde 75’lerde…”

Ben söyleyeyim: Artık tencere iktidar götürmüyor.

Ya da şöyle söyleyeyim: Herkes biliyor kamu mallarının siyasi irade ile sömürüldüğünü (nazikçe ifade…). Herkes biliyor fakirliğin arttığını ve daha da artacağını…

Hatta çöpten ekmek toplayan teyze bile “Reis çok yaşa” diyebiliyor. Ekmek kuyruğunda saatlerce beklerken de “Hain muhalifler” diyebiliyor. Veya depremde dahi muhalefeti sorumlu görebiliyor.

Neden acaba?

Sözümü tekrar edeyim mi?

“Kaybettiğimiz parayı çok rahat bulabiliriz ama kaybettiğimiz aklı çok zor buluruz…” Toplumda realite sorunu var; asıl sorunumuz budur.

İbrahim Kahveci’nin yazısı