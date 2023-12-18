İbrahim Kahveci: AKP traktör üretimine katkı sağlamadı ama kendi döneminde ülkenin en büyük traktör fabrikası kapandı

Leyla Şahin Usta “AK Parti’den önce bu ülkede traktör üretimi yoktu” dedi.

Otomotiv Sanayicileri Derneği-OSD verilerine göre; 1963 yılında Türkiye’de 7.982 adet traktör üretilmiş. 1968 yılında ise Türkiye’de traktör üretimi 15.118 adet olurken, 2009 yılında traktör üretimi 14.861 ila 1968 yılının dahi gerisinde kalmış.

1994 krizinde traktör üretimi 25.169’a düşerken mesela 2019 yılında traktör üretimi 23.899 adet ile 94 krizinin bile gerisine düşmüş.

Dikkat ederseniz burada şunu görüyoruz: AK Parti dönemi nüfus ve ekonomik büyümeye rağmen traktör üretiminde eski seviyelerin gerisinde kalmıştır.

Bunun elbet bir nedeni var. İşte o neden…

AK Parti ve traktör dediğimizde kendilerinin en büyük başarısı UZEL Traktör Fabrikası’nın kapanmasındaki durumları olsa gerek… AK Parti traktör üretimine bir katkı sağlamadı ama kendileri döneminde ülkenin en büyük traktör fabrikası kapandı…

İbrahim Kahveci’nin yazısı