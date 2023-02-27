İbrahim Kahveci: 100 bin kişi neden ölmüş?

Bir ülkede 100 bin civarında kişi fazladan ölmüş ve bunu 2 yıl saklamışlar… O ülkede normalde toplum ne derdi? Nasıl tepki verirdi?

O ülkede normalde toplum ne derdi? Nasıl tepki verirdi?

Cuma günü yazdım ama kimseden ses çıkmadı.

Daha büyük felaket yaşadığımız için olabilir mi? Ya da büyük afet yaşandığında fırsat bu fırsat diye mi saklanan 100 bin fazladan ölüm açıklandı?

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2018-2019 yıllarında toplam ölüm 862.390 kişi ama pandemi geldiğinde 2020-2021 yıllarında ölüm sayısı 1.073.532 kişiye yükseliyor… Ölüm sayısındaki artış tam 211 bin 142 kişi.

Sağlık Bakanlığı 2020-2021 yıllarında Covid-19 ölümlerini 82.286 kişi açıklamıştı ama TÜİK bu ölümlerin 87.334 kişi olduğunu ilan ediyor. Bu fark çok büyük değil ama yine de düzeltelim…

Mesele şu: 211.142 kişi fazladan ölmüş ve bunun 87.334 kişisi de COVİD-19 nedeniyle ölmüş… Ya geriye kalan 123 bin 808 kişi fazladan neden ölmüş?

Hadi diyelim ki yılda 10-15 bin kişi de normal ölüm sayısındaki artıştan geliyor; iyi ama o zaman yaklaşık 100 bin kişi neden ölmüş?

İbrahim Kahveci’nin yazısı