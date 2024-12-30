İbrahim Gündüz: Bir milletvekiline neden yollarda, hastanelerde ve havaalanlarında öncelik verilir…

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Bir milletvekiline neden yollarda, otellerde, lokantalarda, hastanelerde, postanelerde ve havaalanlarında öncelik verilir…

Soruları çoğaltmak mümkün ancak bütün bu sorulara kısa ve öz bir yanıt vermek gerekirse: Bir milletvekili seçildiği ilin vatandaşları başta olmak üzere bütün ülkenin vatandaşlarının çıkarlarını korumak ve ülkesine hizmet etmek için seçilir.

Bu satırları okurken neler mırıldandığınızı hissediyorum… Uzun yıllardır Parlamento Muhabiri olarak çalışmış ve halen de bağını koparmamış bir gazeteci olarak ne düşündüğünüzü gayet iyi anlıyorum. Elbette milletvekillerinin de etik dışı ilişkilere girebildiklerini ve kişisel çıkarlarının peşinde koşabildiklerini de biliyorum. Gazetecilik hayatımın büyük bölümü zaten bu haberleri yapmakla geçti.

Peki bu makaleme neden böyle bir giriş yaptım. Çünkü Türkiye’deki vahşi madencilik, sömürge madenciliği ya da yağma-talan madenciliği dediğimiz sistemin nasıl işlediğini anlatan çok çarpıcı bir örneği anlatmak istiyorum. Aslında senaryo Erzincan’da da Ordu’da da Çanakkale’de de Uşak’ta da Kırşehir’de de aynı. Yani benzer senaryolar her yerde sahneleniyor.

Bakın bugün Kırşehir’de yaşananlar aslında Türkiye’nin bir özeti gibi. Bugün Kırşehir’de sahnelenen bir senaryo, Türkiye’nin dört bir yanında tekrar tekrar sahnelenmekte veya sahnelenmek istenmektedir. Bilindiği gibi Kırşehir’de Koç Holding’le AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ortaklığında kurulan DEFAŞ Madencilik tarafından bir altın madeni açılmak isteniyor.

Seyfe Gölü’ne çok yakın bir mesafede kurulmak istenen altın madeni sahası, Kırşehir’in su kaynaklarının bulunduğu Kenvansaray dağları üzerinde, büyük bölümü hayvancılık yapılan onlarca köyün ortasına kurulmak isteniyor. Başta Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu olmak üzere Kırşehirlilerin büyük çoğunluğu madene karşı çıkıyor. Altın madeni projesinin, Kırşehir’in su havzası üzerinde yer aldığını belirten Kırşehirliler, projeyle endemik bitkiler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti, tarım, hayvancılık ve su kaynaklarının yok olacağını söyleyerek şiddetle muhalefet ediyor.

Koç Holding’in AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’yla ortaklaşa kurduğu DEFAŞ Madencilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 20 Aralık 2024 Cuma günü yapılan İnceleme Değerlendirme Kurulu toplantısında istediği ÇED onayını alamadı. Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nin hemen yanı başında altın madeni açmak isteyen Koç Holding’in, kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırladığı yalap-şap rapora onay çıkmadı.

İbrahim Gündüz’ün yazısı