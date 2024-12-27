İbrahim Ekinci: Cihat liderinin Küba diktatörü Batista'yı deviren Castro kılığına girmesi yeterli bir güvence midir?

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HTŞ, Suriye halkının özgür iradesine yaslanan bir tercih midir? Hangi ülkedeki deneyim mezhepçilerin demokrasi ve huzur getirdiğini göstermiş ki bu operasyonun Suriye halkı için hayırlı sonuçlar doğurabileceğine prim verelim? Cihat liderinin Küba diktatörü Batista’yı deviren Castro kılığına girmesi yeterli bir güvence midir? İdeolojiye mi bakacağız kılığa, kravata mı?

Suriye’de laik düzenin yerine şeriat düzeni kurulacak. Çünkü yeni yönetim laikliği küfür sayıyor. Dolayısıyla bugünkü iki yüzlü söylemlerin yerini zamanla laik Türkiye’ye düşmanlığın alabileceğini ihtimal vermek haklı bir ihtiyattır.

Yersiz coşkuyu tartışıyorum. Çünkü hükümet sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasına göre, Türkiye bu dış destekli darbe operasyonunun içinde yok.

O zaman tertibin asıl sahipleri olarak iki olağan şüpheli kalıyor geriye… ABD (İngiltere) ve İsrail.

Peki o zaman Türkiye’deki coşku ABD ve İsrail operasyonunun ‘başarı’ kazanmasına mıdır? Bu olamaz değil mi? Türkiye, İsrail’in ‘başarısına’ seviniyor olamaz. O zaman anlam nerede?

İbrahim Ekinci’nin yazısı