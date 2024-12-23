İbrahim Daş: Suriye doğalgaz ve petrolünün AB'ye ulaşmasının yolları aranmaktadır!

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Ukrayna ile havacılık sektöründe askeri iş birliği yapan BOP’ta görevli ülkelerin ve ABD’nin desteği gizlenmiş oldu!

Diğer yandan Suriye’yi parçalayarak bölgedeki etnik ve dinsel yapıların köleleşmesini sağlayan BOP’un, görünmez yüzü de enerji hatları ve ticaret limanlarıdır.

AB’ye Katar doğalgazını Suriye üzerinden ulaştırma projesi dillendirilirken aslında el altından Suriye doğalgaz ve petrolünün AB’ye ulaşmasının yolları aranmaktadır!

Diğer yandan Suriye’de yeni hükümetin Suriye’yi parçalayan muhaliflerden biri olan HTŞ üzerinden kurulması da çok anlamlıdır.

HTŞ ile hem Türkiye’deki siyasal ve radikal İslamcı kesime hem de Hizbullah başta olmak üzere Ortadoğu’ya, projede İslamcı güçler var mesajı verilmiştir!

ABD’nin HTŞ ve Colani için terör örgütü ve terörist söyleminden vazgeçmesinin temel nedeni budur.

Bugün KCK dahil Suriye’yi parçalayan tüm kesimlerin onayladığı hükümetin başı Colani’dir.

Eğer sözde “Yeni Suriye’nin” başına, bu parçalanma sürecinde Salih Müslim gelse Türkiye’de bu yıkıma kimi ikna edebilirdiniz!

El-Nahar’da yer alan habere göre Irak Keldani Kilisesi Başkanı Kardinal Sako, Suriye’deki İslami düşüncelerden ve yapılardan rahatsız olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda Şam’da Emevi Meydanı’nda laik ve çoğulcu bir devlet talebi ile miting düzenlendi.

Sizce parçalanmış Suriye’de, BOP güçlerinden izinsiz miting olabilir mi?

Mümkün değil!

İbrahim Daş’ın yazısı