İBB’nin incelediği binaların yarısında yıkılma tehlikesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, şu ana kadar yaklaşık 29 bin binayı incelediklerini ve bunun yarısının depremde yıkılma tehlikesi altında olduğunu söyledi.

İstanbul. Fotoğraf: AA

İBB, üç yıldan uzun süredir yeni deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2000’den önce inşa edilmiş binaların yapı değerlendirmelerini yürütüyor.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bu hizmet, ‘hızlı bina tarama testi’ adı altında ücretsiz hale getirilerek vatandaşların başvurusuna açılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Mart’ta açıkladığına göre başvuru sayısı 140 bini geçti.

CNN International‘a 17 Mart’ta konuşan Özlem Tut’sa, bu kapsamda yaklaşık 29 bin binanın incelendiğini ve yarısının depremde yüksek çökme riski altında olduğunu belirtti. Tut, 318 binanın da deprem olmadan da kendiliğinden yıkılabilecek bir durumda olduğunu söyledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de, bir ay önce 318 bina için “Durduğu yerde çökebilir” demişti.