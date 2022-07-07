İBB’nin ek bütçesi meclisten geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 22 milyar 50 milyon liralık ek bütçesi, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

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İBB Meclisi temmuz ayı ikinci birleşimi, Saraçhane’deki başkanlık binasında Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Mecliste, 2022 yılı ek bütçelerini içeren gündem maddeleri de görüşüldü.

İBB’nin 43 milyar 650 milyon TL olarak onaylanan 2022 bütçesi; enflasyon, döviz kuru, personel ve SGK giderlerindeki artışlar gerekçesiyle meclis üyelerinin oy birliğiyle 22 milyar 50 milyon TL artırılarak, 65 milyar 700 milyon TL’ye çıkarıldı.

İETT’nin 2022 yılı için 7 milyar 700 milyon lira olarak onaylanan bütçesi ise 2 milyar 356 milyon 948 bin lira artırıldı.

Mecliste ayrıca bazı ilçe belediyelerinin ek bütçeleri de gündeme geldi.

Buna göre, Kartal Belediyesi’nin 523 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi’nin 454 milyon 48 bin TL, Avcılar Belediyesi’nin 400 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi’nin 370 milyon TL, Şişli Belediyesi’nin 350 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi’nin 236 milyon 304 bin TL, Sultanbeyli Belediyesi’nin 186 milyon 356 bin TL, Ümraniye Belediyesi’nin 582 milyon TL, Arnavutköy Belediyesi’nin 730 milyon TL, Silivri Belediyesi’nin 280 milyon TL, Ataşehir Belediyesi’nin 390 milyon TL, Bakırköy Belediyesi’nin 453 milyon 829 bin TL ve Güngören Belediyesi’nin 220 milyon TL ek bütçeleri meclisten oy birliğiyle geçti.