İBB: Taksiciler Odası’nın iddiaları gerçekle örtüşmüyor, iptal kararı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle ilgili kararın mahkemece iptal edildiği, ancak uygulanmadığı yönündeki iddialarının gerçekle örtüşmediğini açıkladı: “Mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır.”

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UKOME’de 750 minibüsün, taksiye dönüştürülmesiyle ilgili alınan karar dolayısıyla İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İBB davalık olmuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, bugün basın toplantısı düzenleyerek davanın lehlerine sonuçlandığını, ancak İBB’nin mahkeme kararını uygulamadığını ileri sürdü. Yurt, bu nedenle de İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

‘İptal niteliği taşımayan kararlar’

İBB’den konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı. Yazılı açıklamada, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın iddialarının gerçekle örtüşmediğini söylendi.

“29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında; İstanbul il sınırları içerisinde 750 adet minibüs ve 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi hususunda alınan kararlarla minibüslerin ve taksi dolmuşların taksiye dönüşümü hususu, Başkanımızın bizzat katılım gösterdiği, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle taksiye dönüşecek minibüs ve taksi dolmuşların belirlenmesi ve devamında tesis edilen iş ve işlemler ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın, minibüslerin taksiye çevrilmesine dair alınan 44 adet UKOME kararı için her biri için ayrı ayrı olmak üzere İstanbul 10. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davalarda mahkemece ilk etapta yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş, Esnaf Odası’nın itirazı üzerine dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’ne intikal etmiş ve Bölge İdare Mahkemesi’nce söz konusu UKOME kararlarında Başkan Onayı olmadığından bahisle itiraz istemleri kabul edilmiştir.

Akabinde ise İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi’nce söz konusu dava dosyalarında işin esasına girilmeksizin usul yönünden ‘incelenmeksizin ret’ kararları tesis edilmiştir. Söz konusu ‘incelenmeksizin ret kararları’ işin esasına girilmeksizin usul yönünden verilen ve idare hukuku kapsamında iptal niteliği taşımayan kararlardır.

Her ne kadar karar metinlerinde açık bir biçimde İBB belediye başkanımızın imzası bulunmakta ise de İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nce usul yönünden verilen incelenmeksizin ret kararlarının akabinde, Belediye Başkanımız tarafından bahse konu kararlar bir kez daha imza edilmiştir. Belediye Başkanımızın bizzat katılımıyla alınan UKOME kararları doğrultusunda yine bizzat katılımı ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle toplamda 1000 adet taksiye dönüşümü gerçekleştirme işlemiyle ilgili mahkemece verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmadığından, söz konusu işlemlerin yürürlüğünün devamı konusunda da herhangi bir şüphe olmadığı aşikardır.”