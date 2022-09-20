İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını duyurdu: Bu yıl ‘klasiklerin’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda sahnelecek oyunlarını duyurdu. Shakespeare’den Haldun Taner’e dev yazarların klasik oyunları 5 Ekim’den itibaren İstanbul’un sahnelerinde olacak.
Sezonun ana temasını ‘İstanbul Klasiklerle Buluşuyor’ olarak belirlediklerini açılayan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sezona ilişkin şunları söyledi:
“Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz.”
Yeni sezonu hazırlarken İstanbullu gençlerin tiyatroya ilgisini göz önünde bulundurduklarını belirten İşsever, gençleri oyunları izlemeye davet etti. İşsever’in açıkladığı İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon oyunları şunlar:
Hamlet
Yazan: Shakespeare
Yöneten: Engin Alkan
Tartuffe ( İKSV Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak)
Yazan: Moliere
Çeviren: Orhan Veli
Yöneten: Yiğit Sertdemir
Cadı Kazanı
Yazan: Arthur Miller
Yöneten: Yiğit Sertdemir
Bir Halk Düşmanı
Yazan: Henrik Ibsen
Yöneten: Orhan Alkaya
Fosforlu Cevriye
Suat Derviş’in romanından Gülriz Süruri’nin uyarlaması. Müzikal.
Yöneten: Yelda Baskın
Godot Geldi…
Yazan: Miograd Bulatoviç
Yöneten: Ragıp Yavuz
Çingene Boksör
YAZAN: Rike Reiniger (rike rayniger)
(36. Genç Günler’de seyirciyle buluştu, repertuvarımıza dahil ettik)
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Yazan: Haldun Taner
Kuğunun Şarkısı
Yazan: Anton Çehov
Komik Para
Yazan: Ray Cooney
Çeviren: Haldun Dormen
Oscar
Yazan: Claude Magnier
Çocuk oyunları
Benim Küçük Yıldızım
Fındıkkıran
Kış Kraliçesi
Küçük Bir Aile Tatili
Bir Gece Masalı