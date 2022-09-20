İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını duyurdu: Bu yıl ‘klasiklerin’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonda sahnelecek oyunlarını duyurdu. Shakespeare’den Haldun Taner’e dev yazarların klasik oyunları 5 Ekim’den itibaren İstanbul’un sahnelerinde olacak.

Sezonun ana temasını ‘İstanbul Klasiklerle Buluşuyor’ olarak belirlediklerini açılayan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sezona ilişkin şunları söyledi:

“Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz.”

Yeni sezonu hazırlarken İstanbullu gençlerin tiyatroya ilgisini göz önünde bulundurduklarını belirten İşsever, gençleri oyunları izlemeye davet etti. İşsever’in açıkladığı İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon oyunları şunlar:

Hamlet

Yazan: Shakespeare

Yöneten: Engin Alkan

Tartuffe ( İKSV Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak)

Yazan: Moliere

Çeviren: Orhan Veli

Yöneten: Yiğit Sertdemir

Cadı Kazanı

Yazan: Arthur Miller

Yöneten: Yiğit Sertdemir

Bir Halk Düşmanı

Yazan: Henrik Ibsen

Yöneten: Orhan Alkaya

Fosforlu Cevriye

Suat Derviş’in romanından Gülriz Süruri’nin uyarlaması. Müzikal.

Yöneten: Yelda Baskın

Godot Geldi…

Yazan: Miograd Bulatoviç

Yöneten: Ragıp Yavuz

Çingene Boksör

YAZAN: Rike Reiniger (rike rayniger)

(36. Genç Günler’de seyirciyle buluştu, repertuvarımıza dahil ettik)

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Yazan: Haldun Taner

Kuğunun Şarkısı

Yazan: Anton Çehov

Komik Para

Yazan: Ray Cooney

Çeviren: Haldun Dormen

Oscar

Yazan: Claude Magnier

Çocuk oyunları

Benim Küçük Yıldızım

Fındıkkıran

Kış Kraliçesi

Küçük Bir Aile Tatili

Bir Gece Masalı