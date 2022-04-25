İBB paylaştı: Gezi’de mahkum edilen babanın kızına vedası

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Tayfun Kahraman’ın kızıya vedalaştığı anlar yürek burktu.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Kahraman’ın yanısıra Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti.
Kahraman’ın kızı Vera’yla vedalaştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait bir hesaptan paylaşıldı. Kent planlamacısı Kahraman, İBB şehircilik proje koordinatörü olarak çalışıyordu.