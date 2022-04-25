İBB paylaştı: Gezi’de mahkum edilen babanın kızına vedası

AKP’li Üsküdar Belediyesi, 2015’te iktidar partisinden İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan, ancak seçilemeyen Hakkı Şanlı’nın fırınından kurulduğu tarihten itibaren her yıl düzenli olarak su böreği aldı. Şanlı’nın fırını her defasında ihalede tek geçerli teklifi veren şirket olmayı başardı. AKP’li Ümraniye Belediyesi de Şanlı’nın ihale aldığı belediyeler arasında.