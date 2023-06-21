İBB: Olası depremde 207 bin bina hasar alacak, yüzde 95’i Avrupa yakasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olası bir depremde kentte hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısının 207 bin olarak hesapladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcılığı, gözleri olası Marmara depreminden dolayı İstanbul’a çevirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, olası depremle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Gökce’nin Twitter hesabında açıkladığı verilere bir depremde İstanbul’da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin.

Bu binaların yüzde 30’u 1980 öncesi, yüzde 40’ı 1980-2000 arası, yüzde 30’u 2000 sonrası inşa edilmiş. Yani hasar görmesi beklenen her üç binadan biri 2000 sonrası inşa edilmiş.

En çok hasar Avrupa yakasında

Verilere göre İstanbul’da hasar görmesi beklenen 207 bin binanın yüzde 95’inin Avrupa Yakası’nda: “İstanbul genelinde yapı stoku verileri incelendiğinde, hasar görmesi olası 207 bin binanın yüzde 95’ini oluşturan 196 bin 227 binanın Avrupa yakasında olduğu gözükmektedir. Bu da önemli bir veri.”

Üç riskli ilçe

Gökce, çalışmaların İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydettiği açıklamasında, riskli bina yoğunluğunun olduğu ilçeleri şöyle sıraladı:

“Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece. İstanbul’un deprem direncini artırmak için tüm batı koridoru ve yoğun yapılaşma olan bölgelerde özel bir ilgiye ihtiyaç olduğu görülüyor.”