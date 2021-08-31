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Yaramazlara biraz batar!

İBB öğrenci yurtları için başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurtlarına başvuruların başladığını duyurdu.

Fotoğraflar: İBB

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında aylık 600 liraya kalabileceği yurtların ikisi Avcılar, biri Beyoğlu ilçesinde.


İBB’nin yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler online başvuruda bulunabilecek. Başvurular değerlendirilirken üniversite sınavındaki başarı durumu, adli sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir durumu gibi kriterler göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Başvuru sonuçları asil ve yedek listeler olarak 13 Eylül’de açıklanacak.

Belediye açıklamasında üniversite öğrencileri için yurt hizmetinin başkan Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden biri olduğu hatırlatılarak kurum tarihinde ilk kez ruhsatlı yurt hizmeti verilmeye başlandığı belirtildi. Üç yurtla birlikte 650 olan yatak kapasitesinin eğitim takviminin ikinci yarısında Gaziosmanpaşa’da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması bekleniyor.

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Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!