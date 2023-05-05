İ.Ü.’de doçentlik oyunu: Ret veren üyeler değişti, raporları örtbas edildi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Mimarlık Fakültesi’nde Çiçek Akçıl Harmankaya’nın atanması için komisyonda ret veren iki üyenin değiştirilerek, raporlarının ortadan kaldırıldığını yazdı.

İ.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kutgün Eyüpgiller’e göre atama için değerlendirmede A grubu 200 puan gerekirken 149 puan alabilen Harmankaya’nın mülakata dahi kabul edilmemesi gerekiyordu.

Fotoğraf: AA-İ.Ü.

Altaylı, Prof. Dr. Eyüpgiller’in üniversiteye gönderdiği yazıdan yola çıkarak, doktor öğretim üyesi Çiçek Akçıl Harmankaya’nın mimarlık fakültesinde doçentlik kadrosuna atanabilmesi için ‘çevrilen oyunu’ anlattı. :

Süreç özetle şöyle anlatıldı:

*Doçentlik kadrosu için başvuran bir aday, jüri önüne çıkıyor. Görüşme sonunda jüri üyelerinin tamamı mülakata katılan kişinin ilgi alanın gerektirdiği koşulları sağlamaktan çok uzak olduğuna ilişkin görüş belirtip aday hakkında olumsuz rapor veriyor.

*Üstelik adayın ön koşulları dahi sağlayamadığı, normalde jüri önüne dahi çıkmaması gerektiği, inceleme komisyonu tarafından tespit edilerek, üniversite yönetimine önceden bildirilmiş. Buna rağmen jüri önüne çıkarılmış ve jüri de olumsuz rapor vermiş.

*Sonuç şu: Üniversite yönetimi jüri kararını açıklamamış. Üç jüri üyesinden ikisinin raporları ortadan kaldırılmış. Onların yerine iki yeni jüri üyesi atanmış. Bu iki yeni iki üyenin olumlu rapor vermesiyle atama kararı üniversite yönetim kuruluna sunulmuş.

*Bunun üzerine Prof. Dr. Eyüpgiller, adayın A grubu 200 puanı olması gerekirken 149 puana sahip olduğunu, jüri üyelerinin olumsuz raporlarının ortadan kaldırıldığını, jüri üyelerinin değiştirilerek raporun zorla olumluya çevrildiğini, bu gelişmeleri dekan olarak hayretle öğrendiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu üniversite rektörlüğüne bildirmiş.