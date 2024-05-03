Huzurevinde iki kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı, bakanlık inceleme başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait huzurevinde kalan kişinin diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: ANKA

AA’nın haberine göre Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Halil Akyüz Huzurevi’nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) bıçaklandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.S, Atatürk Caddesi’nde yürürken gözaltına alındı.

Çıkışı verilmiş

Yaklaşık beş yıldır huzurevinde kalan İ.S’nin hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

Şüpheli İ.S, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.S, bu sırada “Neden öldürdünüz?” diye soran gazetecilere, “Huzurevi müdürü öldürdü. Beni bu hale getiren öldürdü. Ben öldürmedim, gidin ona sorun” yanıtını verdi.

Şüpheli tutuklandı.

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Ağır yaralanan bir yaşlı yurttaşın hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti:

“Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz huzurevine ivedilikle intikal etmiş olup huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır.”