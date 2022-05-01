Hüsnü Mahalli: Erdoğan, ‘İslam aleminin liderlik bayrağını’ yeniden Suudilere iade etmiş gibi görünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisi içeride büyük tartışma yaratırken Suudi medyası olayı normal bir haber şeklinde vermenin ötesinde herhangi bir yorumda bulunmadı ve Kralın Erdoğan’ı davet ettiğine dair bir cümle kullanmadı.

Katar dahil diğer Arap ülkelerinin medyası da benzer tavır sergilerken milyonlarca sosyal medya hesabı Erdoğan’ı “Kaşıkçı dosyasını kapatmak ve İslamcılara verdiği desteği kesmekle” suçluyordu. (…)

Suudi Arabistan ziyareti bu liderliğin sona erdiğinin ilk işareti olabilir. Bu ziyaretle ve yukarda özetlemeye çalıştığım gelişmelerle Erdoğan “İslam aleminin liderlik bayrağını” yeniden Suudi’lere iade etmiş gibi görünüyor.

Yakında gerçekleşmesi beklenen Mısır (öncesinde İsrail var) gezisiyle her şey çok daha net anlaşılacak.

Hüsnü Mahalli’nin yazısı