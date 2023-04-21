Hüseyin İrfan Fırat: İşçi bayramda çalışmak zorunda mıdır?

Öncelikle belirtmeliyiz ki bayram ve genel tatil günlerinde işçinin çalışmayıp dinlenmesi esastır. Ancak özellikli bazı işyerlerinde çalışanlar bakımından durum farklıdır. Bunların başında 24 saat kesintisiz hizmet ve üretim yapılan işyerleri gelmektedir. Bu işyerlerinde postalar halinde çalışma (vardiya) usul ve esasları geçerlidir. Dolayısı ile de bu tür işyerlerinde çalışan işçiler işe girerken vardiya usulü çalışmayı kabul etmiş olur. Vardiya usulü ile çalışılan işyerlerinde doğal olarak iş bayram ve genel tatil günlerinde de devam eder ve vardiyası bu günlere isabet eden işçiler söz konusu günlerde de çalışmak zorundadır. Vardiya usulü çalışmanın olmadığı işyerlerinde ise kimi durumlarda ortaya çıkan bayram ve tatil günlerinde çalışma gereklilikleri farklı değerlendirilmelidir. Bu tür durumlarda işçinin onayının alınması gerekir. Yani bu günlerde çalışmaya onay vermeyen işçinin buna karşın çalıştırılması yasal değildir. İşverenler uygulamada genellikle iş sözleşmelerinde işçinin peşin onayını almak suretiyle bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
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