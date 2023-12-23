Hüseyin İrfan Fırat: Asgari ücret vergi dışı kaldı ama hükümet fazlasıyla geri aldı

Bilindiği gibi 2022 Ocak ayından beri asgari ücretten vergi alınmıyor. Ancak hükümet asgari ücretin vergi dışı kalması ile kaybettiği bu vergi gelirini gerek dolaylı vergiler, gerekse diğer tüm vergi kalemlerine yaptığı artışlarla ücretlilerden fazlasıyla geri aldı ve almaya da devam ediyor.

***

Bir çalışanın maaşının 2023 yılı asgari ücretinin yüzde 10- 15- 20 üzerinde olduğu varsayımı ile eline geçen net ücret ve yıl boyunca ücretinden kesilen vergiyi görelim:

• 2023 yılı Ocak – Haziran Asgari ücreti Brüt 10.008 TL. Net 8.506,80

• Asgari ücretin yüzde 10 fazlasını alan çalışanın Ocak ayı net ücreti 9.222,28 TL Temmuz zammından sonra net 12.304,34 TL. Yıl boyunca ödediği Gelir ve Damga vergisi toplamı 2.495.73 TL.

• Asgari ücretin yüzde 20 fazlasını alan çalışanın Ocak ayı net ücreti 9.937,77 TL. Temmuz zammından sonra 13.206.34 TL. Yıl boyunca ödediği Gelir ve Damga vergisi toplamı 4.991,46 TL.

• Asgari ücretin yüzde 30 fazlasını alan çalışanın Ocak ayı net ücreti 10.653,24 TL. Temmuz zammından sonra 13.737,96 TL. Yıl boyunca ödediği Gelir ve Damga vergisi toplamı 7.857,64 TL.

Yukarıda kısaca örneklemeye çalıştığımız aslında ülkemizde artık ortalama ücret haline dönüşen ücretlerle yaşam savaşı veren ücretlilerin dramatik öyküsüdür. Bu rakamlara bakarken asgari ücret belirlenirken ülkemizde aileyi değil, sadece çalışan kişiyi baz alındığı gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı