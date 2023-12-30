Hüseyin İrfan Fırat: Asgari ücret Erdoğan’ın dediği gibi işverenleri yormadı

Hatırlanabileceği gibi geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili olarak şunları söylemişti: “Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.“

Görünen o ki 2024 yılı için saptanan asgari ücret Erdoğan’ın dediği gibi işverenleri yormadı ve kendileri de yukarıdaki cümlelerle memnuniyetlerini ifade ettiler zaten. Buna karşın işçi tarafı için aynı şeyi söylemek mümkün değil, emek tarafı kayıplarının giderilmesi bir yana açıklanan ücretin açlık sınırının altında, hatta sefalet koşullarında olduğunu belirttiler.

Hüseyin İrfan Fırat’ın yazısı