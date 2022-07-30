Hüseyin Aygün: Dayatılan din dersinin ‘dünya barışına katkı sağladığı’ iddiası gülünç

Kızının din dersi almasını istemeyen ve bu dersten muaf tutulmasını talep eden ancak bu talebi reddedilen baba Hüseyi El’in başvurusunu kabul edilebilir bulan mahkemenin azınlıkta kalan 7 üyesi, “dünya barışı için bu dersler gereklidir” gerekçesiyle söz konusu karara muhalif kalmıştır.

Anaokullarında çocuklara din dersinin dayatıldığı; “hafızlık eğitimi” verildiği; imam hatiplerin sayısının her yıl katlanarak artırıldığı ama fen ve diğer liselerin gittikçe azaltıldığı; tarikat ve cemaat mensuplarının okullardaki ders programlarına dahil edildiği, laikliğin devletin tüm kurumlarına sistemli olarak ihlal edildiği; “selefilik” ve “iç savaş” tehlikesine her gün dikkat çekilen Türkiye’de, okullarda çocuklara zorla dayatılan din derslerinin “dünya barışına katkı sağladığını” iddia etmek gülünçtür.

Hüseyin Aygün’ün yazısı