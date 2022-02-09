Hukukçulara çağrı: Masumiyet karinesinin ihlaline izin vermeyin

Aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği, Basın Konseyi, Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Türk Kadınlar Birliği ile Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nin de bulunduğu sivil insiyatifler, hukukçulara, ‘haksız yere hapsedilen tüm yazar ve gazeteciler için hak, hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin’ çağrısı yaptı.

“Bu ülkenin yurttaşları ve kurumları olarak kendimizi hukuksal güvenlikten yoksun hissediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerimizi kullanamıyoruz ve kamusal yetkilerin keyfi kullanımına karşı korumasızız” ifadesiyle başlayan çağrı şöyle:

“İfade özgürlüğünü kullanan gazeteciler, sanatçılar, bireyler saldırı altındadır. Bu saldırılar hepimize yöneliktir!Özgürlük ve güvenlik hakkımıza, söz söyleme hakkımıza, yasalar önünde eşitlik hakkımıza, adalete erişim hakkımıza, bilgilenme hakkımıza ve Anayasada öngörülen neredeyse tüm hak ve özgürlüklerimize yöneliktir! Bu saldırılar, sesiyle, sözüyle, cesaretiyle öne çıkan kadınlara yöneliktir! Kadınları, kamusal alandan uzaklaştırma, susturma, korkutma ve sindirmeyi amaçlamaktadır!”

Anayasa’nın ‘Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz…’ ilkesi vurgulanan çağrıda şöyle devam edildi:

“Masumiyet karinesi, mutlak bir temel haktır. Dokunulmazdır. Bu hak cumhurbaşkanı, adalet bakanı, içişleri bakanı gibi kişiler ve makamlar tarafından sürekli ihlal ediliyor. Bu hak, hukukçular açısından bir varlık-yokluk meselesidir. Çünkü bireyin suçlu olduğu öngörüsü, adaletin temeli olan soruşturma ve araştırma ilkelerini yok eder. Savcılık makamı ve savcıları anlamsızlaştırır.

Suçluluğu mahkeme kararıyla kesinleşmeden bir kişinin suçlu ilan edilmesi, mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine de aykırıdır. Bir kişinin suçlu sayılabilmesi, ancak bağımsız bir mahkemece yürütülen adil yargılama ile mümkündür. Masumiyet karinesinin ihlali, yargıçları da rahatsız etmelidir, çünkü bu ihlal, bağımsız yargı ilkesini de yok sayar!”

Son mağdur Sedef Kabaş

Adil yargılanma hakkının diğer temel hakların korunması bakımından hayati derecede önemli olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:

“Mahkemelere ve yargıçlara, emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz. Bu ihlalin son mağduru gazeteci Sedef Kabaş’tır. Sedef Kabaş, henüz hakkında bir yargı kararı olmadan, bizzat Cumhurbaşkanı, ardından sabık Adalet Bakanı ve AKP sözcüsü tarafından suçlu ilan edilmiş, hedef gösterilmiş ve tutuklanmıştır. Ve sürekli hedef gösterilmeye devam edilmektedir. Bu gidişata son verilmelidir!

‘Göreve davet ediyoruz!’

İlk çağırımız, bu ülkenin savcı ve yargıçlarına: Masumiyet karinesini ihlal eden her kim ya da kurum olursa olsun, izin vermeyin! İhlalin failleri hakkında yasal takibat yürütün! Bu ihlaller, sizleri işlevsiz kılmaktadır!

İkinci çağrımız, barolara: Masumiyet karinesinin ihlali durumunda sessiz kalmayın, ihlali yapanlara karşı yasal girişimlerde bulunun ve takip edin.

Üçüncü çağrımız, ülkenin hukuk fakültelerine, akademisyenlerine, hukukla ilgili herkese: Masumiyet karinesinin ihlali, fakültelerinizi, derslerinizi, ders kitaplarınızı lanetlemektedir! Bu ihlallere karşı ses verin! Hukukçular, adalet temsilcileri, sizi göreve davet ediyoru! Daha fazla utanca ve yok sayılmaya muhatap olmadan, Sedef Kabaş için, haksız yere hapsedilen tüm yazar ve gazeteciler için hak, hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin.”

Çağrıda bulunanlar

Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

Atatürkçü Düşünce Derneği

Basın Konseyi

Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar

Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Düşünce Suçuna Karşı Girişim

Eskişehir Kadın Dayanışma Platformu

Eşitlik İzleme Kadın Grubu

Foça Barış Kadınları

Fethiye Kadın Danışma Derneği

İRİS Eşitlik Gözlem Girişim Grubu

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği

Kadın Yazarlar Derneği

Karaburun Kadın Platformu

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı

PEN Türkiye Yazarlar Derneği

ROSA Kadın Derneği

Sanatçılar Girişimi

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Türk Kadınlar Birliği

Türkiye Yazarlar Sendikası

Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği.

WİNPEACE-Türkiye Kadın Barış Girişimi

Yurttaş Girişimi

Yurttaşlık Derneği