Huawei’nin telefon gelirindeki kayıp en az 40 milyar doları bulacak

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, akıllı telefon faaliyetlerinde sağladığı gelirin 2021 yılında en az 30 ila 40 milyar dolar düşmesini beklediğini açıkladı.

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ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump, 2019’da Huawei’yi ihracat kara listesine koymuş ve Çinli şirketin ABD’de üretilen çok önemli teknolojilere erişimini yasaklamıştı.

ABD’nin bu yaptırımları Huawei’nin özellikle akıllı telefon faaliyetlerini ağır etkiledi.

Canalys araştırma şirketinin verilerine göre, bir zamanlar kısa bir dönem de olsa dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı Huawei, yedi yıldan uzun bir zaman sonra ilk kez Çin’in en büyük beş akıllı telefon satıcısı arasına giremedi.

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, her ne kadar şirketin 2019’dan beri ‘ABD’nin uyguladığı yaptırımlara alışmaya başladığını’ belirtse de, yeni 5G teknolojisiyle bağlantılı faaliyet alanlarının akıllı telefon faaliyetlerindeki hasılat kaybını telafi edemediğini ifade etti.

Şirketin 2020’deki toplam hasılatı 454 milyar yuandı (70,18 milyar dolar).

Fakat bu yılın ilk yarısında 320.4 milyar yuan (49.57 milyar dolar) toplam hasılat elde eden şirket şu ana kadarki en büyük hasılat düşüşünü yaşadı.

Bir önceki yıl akıllı telefon faaliyetlerinden ise yaklaşık 50 milyar dolar hasılat elde edilmişti.

Şirket ayrıca yeni büyüme kanallarının cep telefonu birimindeki gelir düşüşünü ileriki birkaç yılda kapatmasının mümkün olmadığını belirtti.