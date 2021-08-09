Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ambargo Huawei’yi durduramıyor: HarmonyOS 50 milyon barajını aştı

ABD’nin uyguladığı ambargo nedeniyle kendi işletim sistemi HarmonyOS’u akıllı telefonları için yayınlamak zorunda kalan Huawei, 50 milyon barajını aştı.

Fotoğraf: Reuters

CCTV News’in raporuna göre HarmonyOS 2’nin dağıtımı sayesinde son bir haftada HarmonyOS kullanmaya başlayan cihaz sayısı 10 milyonu buldu. Yayımlanan rapora göre HarmonyOS, 29 Temmuz’da 40 milyon civarı kullanıcıya sahipti.


300 milyon kullanıcı hedefi

50 milyon kullanıcı yeni bir işletim sistemi için iyi bir rakam olarak sayılsa da Huawei’nin gözü çok daha yükseklerde. Şirket, önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar 100 cihaz modeli için HarmonyOS dağıtımının yapılacağını söyledi. Bu ürünler arasında Huawei ile HONOR’un akıllı telefon ile tabletleri var.

Ayrıca diğer akıllı ürünler de bu işletim sistemiyle kullanılabilir hale getirecek. Huawei’nin her şeyin yolunda gitmesi durumunda yıl sonu hedefi ise 200 milyon. Bunun üzerine 100 milyon kullanıcı da üçüncü taraf şirketlerin HarmonyOS’lu cihazlar kullanmasıyla bekleniyor.

Bu arada; Huawei geçen hafta bir grup cihaz için daha HarmonyOS güncellemesi sunmaya başladı. Huawei ve HONOR’a ait 14 akıllı telefon modeline gönderilen güncellemeler, bugün bile işletim sistemine yeni kullanıcılar kazandırıyor.

SON HABERLER

Tercihlere doğru: Gazetecilik hala seçilebilecek bir meslek mi?

Peş peşe kapanan gazeteler, tekelleşme, düşen maaşlar, sosyal hak kayıpları, baskı ve tutuklanmalar… 90 ve 2000’li yılların gözde mesleklerinden gazetecilik bugün 4 yıllık herhangi bir fakülte okumak isteyenlerin ‘eh iştesi’ . ‘Aldığı maaşı bitiremeden muhasebeden para almaya’ gidenlerin yerini ise asgari ücretle işe girmeye çalışan gençler almış durumda.

Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilkleri

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye adına birçok ilke sahne oldu. Dün sona eren organizasyonda Türkiye üç yeni branşta madalya alma sevinci yaşadı. Tokyo 2020 Türkiye adına 13 madalya ile tamamlanırken, toplam olimpik madalya sayısı ise 104’e ulaştı.