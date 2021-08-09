Ambargo Huawei’yi durduramıyor: HarmonyOS 50 milyon barajını aştı

ABD’nin uyguladığı ambargo nedeniyle kendi işletim sistemi HarmonyOS’u akıllı telefonları için yayınlamak zorunda kalan Huawei, 50 milyon barajını aştı.

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CCTV News’in raporuna göre HarmonyOS 2’nin dağıtımı sayesinde son bir haftada HarmonyOS kullanmaya başlayan cihaz sayısı 10 milyonu buldu. Yayımlanan rapora göre HarmonyOS, 29 Temmuz’da 40 milyon civarı kullanıcıya sahipti.

300 milyon kullanıcı hedefi

50 milyon kullanıcı yeni bir işletim sistemi için iyi bir rakam olarak sayılsa da Huawei’nin gözü çok daha yükseklerde. Şirket, önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar 100 cihaz modeli için HarmonyOS dağıtımının yapılacağını söyledi. Bu ürünler arasında Huawei ile HONOR’un akıllı telefon ile tabletleri var.



Ayrıca diğer akıllı ürünler de bu işletim sistemiyle kullanılabilir hale getirecek. Huawei’nin her şeyin yolunda gitmesi durumunda yıl sonu hedefi ise 200 milyon. Bunun üzerine 100 milyon kullanıcı da üçüncü taraf şirketlerin HarmonyOS’lu cihazlar kullanmasıyla bekleniyor.

Bu arada; Huawei geçen hafta bir grup cihaz için daha HarmonyOS güncellemesi sunmaya başladı. Huawei ve HONOR’a ait 14 akıllı telefon modeline gönderilen güncellemeler, bugün bile işletim sistemine yeni kullanıcılar kazandırıyor.