HSBC yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti

Britanya merkezli çok uluslu banka HSBC, dolar/TL tahminini paylaştı. Buna göre, seçim sonucu ne olursa olsun TL değer kaybedecek.

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Bloomberg HT’nin aktardığına göre HSBC Kur Stratejisti Murat Toprak raporunda bozulan temeller ve TL’nin aşırı değerlendiğine dair işaretlerin kurda bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi.

Raporda, 14 Mayıs seçimlerinin ekonomi ve para politikasında, TL’nin orta ve uzun vadede etkili olabilecek değişiklikler yaratabileceği dile getirildi.

Banka, yüksek negatif faizin, yüksek cari açığın, düzenli sermaye akışları olmamasının, düşük döviz rezervlerinin ve liralaşma politikasının sürdürülebilirliğine ilişkin risklerin TL için öne çıkan zorluklar olduğunu belirtti.

Bu değerlendirmelerin ışığında dolar/TL beklentisini yukarı çeken banka, daha önce yılın ikinci çeyreği için 19,5 tahminini 20 seviyesine çıkardı. Üçüncü çeyreğin sonu itibariyle bankanın dolar/TL beklentisi 20’den 23’e yükseldi. Yıl sonu beklentisiyse 21’den 24’e çıkarıldı.

Rapora göre, seçimlerin sonucu ne olursa olsun TL değer kaybetmeye devam edecek.