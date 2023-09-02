‘How I Met Your Father’ dizisi iptal edildi

Hulu, ‘How I Met Your Father’ dizisini ikinci sezonun ardından iptal etti.

Televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden ‘How I Met Your Mother’ın farklı bir versiyonu olarak izleyicilerle buluşan olan ‘How I Met Your Father’ın üçüncü sezonu gelmeyecek.

Deadline‘ın aktardığına göre karar, Hulu’nun popüler komedi ‘The Great’i üçüncü sezonun ardından iptal etmesi, Disney+’ın iki yeni diziye devam etmemesi ve Disney’de şirket çapında içerik kesintileri nedeniyle birçok projeyi iptal etmesinin ardından geldi.

Hilary Duff’ın başrolünde yer aldığı dizi, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını çözmenin ortasında olan Sophie ve arkadaş grubunun yaşadıklarını konu alıyor.

Hilary Duff’ın Sophie karakterini canlandırdığı dizide, Francia Raisa Sophie’nin ev arkadaşı Valentina’ya; Tom Ainsley, Valentina’nın erkek arkadaşı Charlie’ye; Chris Lowell, Uber şoförlüğü yapan müzisyen Jesse’ye; Tien Tran Jesse’nin üvey kardeşi Ellen’a; Kim Cattrall ise Sophie karakterinin yaşlı versiyonuna hayat veriyor.

Komedi dizisinin 20 bölümlük ikinci sezonu 11 Temmuz’da final yapmıştı.