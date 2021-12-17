‘How I Met Your Father’ daha yayınlanmadan sınıfta kaldı

Televizyon tarihinin en sevilen komedi dizilerinden ‘How I Met Your Mother’dan yola çıkan ‘How I Met Your Father‘ın yeni tantımı aynı başarıya yaklaşamayacağına işaret ediyor.

Fotoğraf: Hulu

Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris’in başrollerinde olduğu ‘How I Met Your Mother‘ 2005-2014 yıllarında yayınlanmış ve popüler kültürde önemli bir yer edinmişti.

‘How I Met Your Father‘da da orijinal dizide olduğu gibi, Sophie karakteri oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.

Hilary Duff’ın (Sophie) başrolde olduğu yeni dizide Kim Cattrall, Christopher Lowell, Francia Raisa ve Tom Ainsley rol alıyor.

18 Ocak’ta Hulu platformunda başlayacak dizinin yayınlanan yeni tanıtımı izleyiciyi memnun etmedi.

Twitter hesabından paylaşılan tanıtımı beğendiğini, yayınlanmasını heyecanla beklediğini söyleyenler olmakla birlikte olumsuz yorumlar çoğunlukta.

Asla orijinali gibi olamayacağına dikkat çekilirken, bazı kullanıcılar tanıtımda yer alan esprilerin komik olmadığına, oyunculukların kötü olduğuna değindi.

Tanıtımı izleyene kadar merak ettiklerini ancak ne kadar kötü olduğunu görünce izlemekten vazgeçtiklerini söyleyen kullanıcılar da oldu.

Dizinin ikinci sezonun çekilmeyecek kadar başarısız olduğunu söyleyenlerin yanı sıra bir kullanıcı “Youtube’da beğenilmeme sayılarının gösterilmesini bu tanıtım yüzünden kaldırmış olmalılar” diyerek dalga geçti.