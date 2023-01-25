Barney Stinson’ın dönüşü: Neil Patrick Harris, How I Met Your Father’da

‘How I Met Your Mother’ dizisinin Barney’si Neil Patrick Harris, ‘How I Met Your Father’ın yeni sezon ilk bölümünde görünerek sürpriz yaptı.

Fotoğraf: Hulu

Fanatik bir hayran kitlesine sahip How I Met Your Mother (HIMYM) dizisinde Barney karakterini canlandıran Neil Patrick Harris, yapımın spinoff’unun ikinci sezonunun ilk bölümünde ortaya çıkarak izleyiciye sürpriz yaptı.

People’da yer alan habere göre, dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü dün Hulu’da yayımlandı.

Harris’in göründüğü sahne de şöyle: Sophie (Hilary Duff) annesiyle telefonda konuşurken lüks bir arabaya çarpıyor. Aracından inerken, diğer otomobildeki kişi de iniyor ve izleyici ‘Barney‘ ile karşılaşıyor. Fanları heyecanladıran bu sahnede yalnızca konuk oyunculuk yapan Harris’in ilerleyen bölümlerde kalıcı bir rolü olacağı söyleniyor.

Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris’in başrollerinde olduğu ‘How I Met Your Mother‘ 2005-2014 yıllarında yayınlanmış ve popüler kültürde önemli bir yer edinmişti.

‘How I Met Your Father‘da da orijinal dizide olduğu gibi, Sophie karakteri oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatıyor.

Hilary Duff’ın (Sophie) başrolde olduğu yeni dizide Kim Cattrall, Christopher Lowell, Francia Raisa ve Tom Ainsley rol alıyor.

Dizi 18 Ocak’ta Hulu platformunda başladı.