‘House of the Dragon’ grevden etkilenmiyor

‘Game of Thrones’ evreninde geçen ‘House of the Dragon’ dizisinin ikinci sezon çekimleri oyuncuların Britanya’daki sendikaya bağlı olmasından dolayı grevden etkilenmiyor.

Fotoğraf: HBO

ABD’de oyuncular birliği (SAG-AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi taleplerinde yapımcılarla anlaşamadıklarını ve grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Sinema endüstrisinin merkezi sayılan Hollywood’da, binlerce senarist ve yazarın ardından oyuncuların başlattığı son 40 yılın en büyük grevinde yaklaşık 160 bin sanatçı iş bırakmıştı.

Grev kararıyla birlikte birçok film ve dizide çekimler dururken, Variety ‘House of the Dragon’ın çekimlere devam edeceğini bildirdi.

HBO dizisinin oyuncu kadrosunun ağırlıklı olarak yerel sendika ‘Equity’ye bağlı olması, diziye teknik olarak çekimlere devam izni veriyor.

Öte yandan Equity üyelerinin ABD sendikasıyla dayanışma amacıyla greve gitmelerine yasal olarak izin verilmiyor.

Equity, grevin SAG-AFTRA tarafından resmen ilan edilmesinden kısa bir süre önce 47 bin üyesiyle oyuncuların grev kılavuzunu paylaştı. Sendika yönetiminin açıklamasında “Equity U.K., SAG-AFTRA’yı ve üyelerini tüm yasal yollarla destekleyecektir” dendi.

Kaynaklar, Britanya’daki kısıtlayıcı mevzuat nedeniyle SAG-AFTRA’yı desteklemek için yasal olarak greve çağıramayan Equity’nin kapsamlı bir dayanışma göstermesini engellediğini belirtti.