House of Dragon’da iki oyuncu ‘büyüdüğü için’ diziden ayrıldı

House of Dragon dizisinin ilk beş bölümünde, Rhaenyra Targaryen’i canlandıran Milly Alcock ve Alicent Hightower karakterini oynayan Emily Carey yerlerini yeni oyunculara bıraktı.

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçen olayların anlatıldığı House of the Dragon dizisinde olaylar gelişip zaman ilerledikçe oyuncular da değişiyor.

Yeni Rhaenyra Targaryen’i Emma D’Arcy oynuyor

Pazar akşamı 6’ncı sezonu başlayan dizide iki önemli karakterin yeni oyuncuları ekrana geldi.

Dizinin kurgusal zamanında yeni bir atlama yaşanınca, Milly Alcock‘un canlandırdığı Rhaenyra Targaryen rolünde Emma D’Arcy’yi izledik.

30 yaşındaki Britanyalı oyuncu daha önce, BBC/Netflix yapımı Wanderlust ve Amazon Prime yapımı Truth Seekers’da oynamıştı.

Alicent Hightower’ın yeni yüzü, Olivia Cooke

Kraliçe Alicent Hightower’ı rolünü Milly Alcock‘tan devralan isim 29 yaşındaki Britanyalı oyuncu Olivia Cooke. Oyunculuğun yanısıra bazı projelere yapımcı olarak da imza atıyor.

Dizinin yaratıcılarından Miguel Sapochnik de gitti

Diziyi Ryan Condal‘la birlikte yaratan Miguel Sapochnik de projedeki aktif görevine veda etti. Game of Thrones, Finch, Repo Men gibi yapımlarla tanınan Sapochnik artık yalnızca yönetici yapımcı. Ancak bu beklenmedik bir gelişme değil, ortağı Ryan Condal başlangıçtan itibaren böyle bir planları oldupunu söylüyor.

Dizinin yeni yürütücü yapımcı ve yönetmeni, Game of Thrones’un bazı bölümlerini yöneten Alan Taylor oldu.