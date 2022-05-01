‘Hotel Rwanda’nın kahramanının ailesinden 400 milyon dolarlık tazminat davası

Hayatı Oscar ödüllü film ‘Hotel Rwanda’ya (Ruanda Oteli) ilham kaynağı olan Paul Rusesabagina’nın (67) ailesi, kaçırıldığı ve işkence gördüğü iddiasıyla Ruanda hükümetine 400 milyon dolarlık tazminat davası açma kararı aldı.

Paul Rusesabagina, Kigali’deki mahkeme salonunda. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

​​​​​​​2004 yapımı filmde kahraman olarak anlatılan Ruandalı siyasetçi Rusesabagina’nın ailesinin açıklamasında, üst düzey yetkililer ve Ruanda hükümeti, onu sürgünde yaşadığı ABD’nin San Antonio şehrindeki evinden çıkararak Ruanda’ya kaçırmak için ‘ayrıntılı bir komplo planı hazırlamak ve uygulamakla’ suçlandı. Rusesabagina’nın Ruanda’da yasa dışı yollarla tutulduğu ve işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin sert muhaliflerinden olan, yıllarca sürgünde yaşayan, 1994’teki Ruanda Soykırımı’nda 1200 kişiyi kurtardığı bilinen Rusesabagina, Ağustos 2020’de gözaltına alınmıştı.

Eylül 2021’de, terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Kararı temyize götürmüş ancak mahkeme 4 Nisan 2022’de 25 yıllık hapis cezasını onamıştı.

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005’te Rusesabagina’yı Özgürlük Madalyası’yla ödüllendirmişti.

Filmde Rusesabagina’yı ABD’li oyuncu Don Cheadle canlandırmıştı.