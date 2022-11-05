Hong Konglu araştırmacılar Netflix izleyenlere para verecek: Bilim için

Beynin kelimeleri, sesleri ve görüntüleri nasıl işlediğine dair cevaplar arayan araştırmacılar, başa takılan 64 zararsız elektrotla katılımcıların beyin aktivitelerini ölçmeyi amaçlıyor.

“Hayır, bu bir aldatmaca değil” diyen dilbilim araştırmacısı Dr. Stephen Politzer-Ahles, “Beynin dili nasıl işlediğini daha iyi anlamak için bir sinirbilim deneyi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

South China Morning Post’tun haberine göre, Hong Kong Politeknik Üniversitesi’nde araştırmacı olan Dr. Bernard Jap, deneylerin şizofreni ve otizm araştırmalarına yardımcı olacağını söylüyor.

Halen devam etmekte olan araştırma, kurumun Batı Kowloon’daki Hung Hom kampüsünde yıl sonuna kadar devam edecek.

Fotoğraf: Hong Kong Politeknik Üniversitesi

Dr. Politzer-Ahles, katılımcıların kafalarına takılacak elektrotlar konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını belirterek, “Saç derinizdeki beyin sinyallerini pasif olarak ölçen elektrofizyoloji (EEG) teknolojisini kullanıyoruz; vücudunuza herhangi bir elektrik sinyali uygulamadığı için zararsız” dedi.

Araştırmacılar, beynin daha iyi anlaşılmasının Yapay Zeka (AI) teknolojisinin ilerlemesine de yardımcı olabileceğini söylüyor.

Katılmak isteyenler, [email protected] adresinden Jap ile iletişime geçebilir.