Hong Kong’da 1,8 ton metamfetamin ele geçirildi

Hong Konglu yetkililer, Meksika’dan gelen yaklaşık 1,1 milyar Hong Kong Doları (2,6 milyar TL) değerinde bir sevkiyatı ortaya çıkararak şimdiye kadarki en büyük metamfetamin operasyonunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Hong Kong Gümrük Departmanı

Al Jazeera’nın haberine göre, gümrük yetkilileri, Avustralya’ya doğru yola çıkacak hindistan cevizi suyu kartonlarına gizlenmiş 1,8 ton sıvı metamfetamin buldu.

Yetkililerin büyük bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin gerçekleştirdiğini söylediği sevkiyat, Çin finans merkezinde meth içeren uyuşturucu baskınlarında bir artış gözlemlenmesinin ardından ortaya çıkarıldı.

Henüz herhangi bir tutuklama yapılmadığını belirten bir yetkili şunları söyledi: “Yüksek saflıkta sıvı meth’in Güney Amerika’dan geldiğine inanıyoruz. Orada paketlendi ve Avustralya’ya gönderilmek üzere dolambaçlı bir yoldan Hong Kong’a gönderildi.”

Bu yıl geçen yılın iki katından fazla meth ele geçirildi

Hong Kong, bu yıl yetkililer tarafından ele geçirilen neredeyse üç ton meth ile geçen yılın tamamında ele geçirilen meth’in iki katından fazlasına ulaştı.

Gümrük yetkilisi Fong Heung-wing gazetecilere verdiği demeçte, “Meksika’dan gelen hindistancevizi suyu sevkiyatları son derece nadir. En son 2016’daydı ve sadece altı kilogram ağırlığındaydı” dedi ve gönderinin boyutunun da onu şüphelendirdiğini söyledi.

Yetkililer, kargonun alıcısı olduğu iddia edilen Avustralyalı şirket için yapılan çevrimiçi aramadan herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.