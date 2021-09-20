Honda’dan sonra Ticaret bakanından da ‘stokçuluk’ açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otomobil bayisinde stok yapıldığı iddiasına ilişkin, yetkililerin ilk incelemeyi gerçekleştirdiğini ve söz konusu araçların kiralanmak üzere bekletildiği bilgisinin verildiğini belirterek, “Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: DHA

İzmir’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcıların, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokladığı ileri sürülmüş yaklaşık 600’e yakın araç park halinde görülmüştü.

Honda’nın konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadeler yer almıştı: “Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır.”

Twitter hesabındaki paylaşımda olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildiren Muş, şunları kaydetti: “Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.

Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir.”

2) Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 20, 2021