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Yaramazlara biraz batar!

Honda’dan ‘stokçuluk’ açıklaması

Honda, ‘stokçuluk’ iddialarını yanıt verdi: “Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır.”

Fotoğraf: DHA

İzmir’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcıların, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokladığı ileri sürülmüş yaklaşık 600’e yakın araç park halinde görülmüştü.


Şirketin açıklamasında, şunlar kaydedildi: “Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz.”

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