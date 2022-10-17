Hollanda’da Orkun Kökçü’nün gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandını takmaması tartışma yarattı: İslam’a göre kumar da yasak

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord’un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü’nün ‘dini gerekçelerle’ gökkuşağı renkli kaptanlık pazubandını takmaması ülkede tartışma yarattı.

Orkun Kökçü. Fotoğraf: TRT

BBC’nin aktardığına göre Hollanda Birinci Ligi takım kaptanları, toplumda LGBTİ+’ların kabulü için hafta sonu oynanacak maçlara ‘One Love’ (Aşk Birdir) yazılı gökkuşağı renkli kol bandı ile çıkma kararı almıştı.

Kökçü dün oynanan AZ – Feyenoord maçı öncesi ‘dini inancından dolayı’ takımının gökkuşağı renkli kaptanlık bandını takmayacağını açıklamıştı. Bu nedenle Kökçü’nün yerine Gernot Trauner, sahaya kaptan olarak çıktı.

Kökçü’nün ardından Excelsior kaptanı Redouan El Yaakoubi de dün akşam oynanan Ajax maçına, gökkuşağı renkli kol bandı yerine ‘Saygı‘ yazan beyaz bir bantla çıktı.

LGBTİ+ örgütleri tepki gösterdi

Ülkenin köklü kulüplerinden Feyenoord’un kaptanı Kökçü’nün, dini inançları gereği kol bandını takmaması, LGBTİ+ örgütlerin tepkisine neden oldu.

Roze Comrades (Pembe Yoldaşlar) adlı taraftar grubunun başkanı Paul van Dorst, AD gazetesine yaptığı açıklamada, Kökçü’nün kararını ‘talihsiz’ ve ‘üzücü’ olarak değerlendirdi. Van Dorst’a göre, Kökçü’nün kol bandını takması, birçok ön yargıyı ortadan kaldırabilirdi.

Hollanda’da 2008 yılından bu yana LGBTİ+’ların spor alanlarında kabulü için uğraş veren John Blankenstein Vakfı Başkanı Karin Blankenstein de gazeteye, “Kökçü’nün dini inançlarının buna neden olması büyük talihsizlik. Bana her zaman inancın sevgi anlamına geldiği öğretildi” açıklamasında bulundu.

‘Hollanda’daki değerlere uyum sağlamanız gerekiyor’

Blankenstein, bu konuda Kökçü’ye baskı yapılmasına da karşı olduğunu belirtti: “Bu onun inancı, belli ki önemli. Birbirimize biraz anlayış gösterelim, bu sizi birbirinize çamur atmaktan daha ileri götürür. Ama Kökçü Hollanda’da futbol oynuyor. Burada da standartlara ve değerlere biraz uyum sağlamanız gerekiyor.”

Blankenstein’e göre, Kökçü’nün kararı, homofobiyi futbolun içinde ve dışında ortadan kaldırmak için atılması gereken daha çok adım olduğunu gösteriyor.

‘LGBT+’lara atılmış bir tokat’

Hollanda LGBTİ+ Dernekleri Federasyonu (COC) Rotterdam Başkanı Arjen Beune, Kökçü’nün davranışının görünürlüğe vurgu yapılan ve bir LGBTİ+ farkındalık günü olan 11 Ekim Cinsel Yönelimi Açıklama Günü’nde LGBTİ+’lara atılmış bir tokat olduğunu savundu: “Feyenoord’da daha önce yaşananları göz önünde bulundurarak, belirli bir örnek işleviniz var. Kökçü bunu istemiyorsa LGBTİ+ kabulünü artırmak, stadyumlardaki düşmanlığı azaltmak için ne yapmak istiyor?”

‘Kaçırılmış bir fırsat’

Kamu yayıncısı NOS’taki Stüdyo Futbol programı yorumcusu eski Fenerbahçeli oyuncu Pierre van Hooijdonk, Kökçü’nün davranışını, ‘Kaçırılmış bir fırsat’ olarak değerlendirdi.

Diğer yorumcu Fas kökenli İbrahim Afellay ise Van Hooijdonk’un fikrine katılmadığını belirtti: “Biz her zaman anlayıştan bahsediyoruz. Kökcü, her şeyi anladığını açıkça belirtiyor. Bir şeye sahip çıkmamanız, saygı duymadığınız anlamına gelmez. Onun bakış açısını da anlayalım.”

Van Hooijdonk ise Afellay’ın sözleri sonrası “Orkun Kökçü’nün tercihine saygı duyuyorum ama kararını anlamıyorum” karşılığını verdi.

‘İslam’a göre kumar da yasak’

Kökçü’nün kararı sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, İslam’ın kumarı da yasakladığını belirterek, “Kökçü’nün kumar reklamı bulunan forma ile sahaya çıkarken, gökkuşağı renkli kol bandını reddetmesinin iki yüzlülük olduğunu” savundu.

Bir başka kullanıcı da, “Hollanda’ya hoş geldiniz Kökçü. Herkesin bildiği şeyi böylece bir kez daha kanıtladınız; İslam Hollanda’ya ait değil” mesajını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, artık Orkun Kökçü’nün Feyenoord kaptanlığından alınmasını isterken, bazı kullanıcılar da Türkiye kökenli oyuncuya destek verdi.

Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen araştırmacı Annelies Strijke, Twitter mesajında, şunları kaydetti:

“Aşılarınızı olduğunuz, NOS haberlerine inandığınız, Ukrayna’yı desteklediğiniz, kolunuza bir gökkuşağı bandı taktığınız, onaylı bilim insanlarına inandığınız, iklim histerisine uyduğunuz sürece herkes olmak istediği kişi olabilir. Değilse? O zaman hoşgörülü değilsiniz.”

Bazı kullanıcılar da, “Sözde açık fikirli Hollanda’da, hakim görüşe aykırı düşüncelere yer olmadığını” savunarak, Kökçü’nün davranışına destek verdi.