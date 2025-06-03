Hollanda'da hükümet çöktü

Hollanda’da Başbakan Dick Schoof’un liderliğindeki hükümet, aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) koalisyondan çekilmesiyle çöktü.

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Çekilme kararının gerekçesi, sığınmacı ve göç politikaları konusundaki uzlaşmazlık. Koalisyon ortakları muhafazakar VVD, merkez sağ NSC ve çiftçi partisi BBB, PVV lideri Geert Wilders’ın talepleri konusunda anlaşmaya varamadı.

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Wilders, Hollanda’nın sığınmacı ve göç politikalarında köklü kısıtlamalar yapılmasını şart koşmuştu.

Wilders, X’te şöyle dedi: “Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor.”

VRT haberine göre Wilders koalisyon anlaşmasına şunların dahil edilmesini istedi:

Sığınmacılara sınırların kapatılması

Askeri sınır kontrollerinin artırılması

Sığınma merkezlerinin azaltılması

Geçici oturum iznine sahip Suriyelilerin sınır dışı edilmesi

Koalisyon ortaklarından sert tepki

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Wilders’in kararını ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirerek şöyle dedi:

“Geert’in amacı işin esasıyla ilgili değil. Asıl amacı göçmen meselesi, Hollanda’nın çıkarları ya da seçmenleri değil.

Birinin bu şekilde kendi çıkarını ön plana alıp ülkeyi bu anda yalnız bırakması karşısında şaşkınım. Wilders, Hollanda’yı yalnız bırakıyor.”

Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) lideri Caroline van der Plas de Wilders’in kararını “Tamamen sorumsuz, pervasız ve değişim umut edenler için anlaşılmaz” olarak değerlendirdi.