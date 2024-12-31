Hollanda'da Nazilere çalışanlarla ilgili arşivler halka açılacak

Hollanda’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerle işbirliği yapanlarla ilgili arşivler genel erişime açılacak.

Nazilerin Amsterdam’da tutukladığı Yahudiler. Fotoğraf: Wikimedia Commons

İkinci Dünya Savaşı’nda, müttefiklerin Hollanda’yı kurtarmasının ardından işbirlikçileri yargılayan mahkemelerin arşivleri halka açılacak. Nazilerle işbirliğinin ayrıntıları 80 yıldır Lahey’de saklanıyordu.

Bu arşive şimdiye kadar araştırmacılar, olaya karışanlar ve kan bağı olanlar erişebiliyordu. Ancak önümüzdeki perşembeden itibaren fiziksel arşiv genel ziyaretçilere de açılacak.

Binlerce Hollandalı, Naziler’e çalışmakla suçlanan 425 bin kişiye ilişkin arşivin açılmasıyla akrabalarının geçmişinin ortaya dökülmesiyle karşı karşıya kalacak.

İşbirlikçilerin akrabalarıysa kararla ilgili kararsız. Guardian‘a konuşan işbirlikçilerden birinin akrabası 74 yaşındaki bir kadın, “Bu biraz rahatsız edici. İnsanlar soyadımızı Google’da aratırsa, ne olacak bilemiyorum” dedi.

Buna karşın Hollanda’da kimileri de ekonomik ve bürokratik işbirliği de dahil, ülkenin savaş geçmişiyle ilgili şeffaflığın çok önemli olduğunu düşünüyor.

İkinci Dünya Savaşında, Hollanda’daki Yahudi nüfusunun dörtte üçü, yani 102 binden fazla insan Naziler tarafından öldürülmüştü.