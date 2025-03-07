Hollanda vatandaşlarına çağrı: Savaş, siber saldırı ve afete hazır olun

Hollanda hükümeti, savaş, siber saldırı veya afet durumunda vatandaşların 72 saat boyunca kendi kendilerine yetebilecek şekilde hazır olmaları gerektiğini bildirdi.

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Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, X’te vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olması çağrısı yaptı. Bakan şunları söyledi:

“Hollanda, Avrupa’nın tavsiyesini izliyor. Her Hollandalı siber saldırı, felaket veya savaş durumunda 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmelidir.

Dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor.”

Weel, acil durumlarda hükümetin lojistik, elektrik, su, gıda, sağlık hizmetleri ve kamu yönetimini hayati öneme sahip öncelikli sektörler olarak belirlediğini vurguladı.

Bakan, Soğuk Savaş dönemini örnek göstererek şöyle devam etti:

“O zamanlar hava saldırısı alarmı çaldığında ne yapılması gerektiğini biliyorduk. Vatandaşların acil durumlarda yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra savunmayı azalttık ve aynı zamanda tüm sivil dayanıklılığı ortadan kaldırdık.”