Hollanda, sömürge döneminde aldığı 119 Benin Bronzu’nu Nijerya’ya iade edecek.

Fotoğraf: Wereldmuseum

14 ila 16’ncı yüzyıllarda yapılan Benin Bronzları, Benin Krallığı’nın kraliyet sarayını süsleyen binlerce metal plaket ve heykelden oluşan bir koleksiyon.

1897’deki Benin Seferi sırasında yağmalanan heykellerin 200’ü British Museum’da geri kalanıysa diğer Avrupa kurumlarında bulunuyor.

Nijerya 2022’de diğer ülkelerdeki müzelerden yüzlerce objenin iadesini resmen talep etmişti. 2022’de Londra’daki bir müzeden 72, Rhode Island’daki bir müzedense 31 eser iade edilmişti.

Euronews‘ün aktardığına göre Heykellerin bulunduğu ülkelerden Hollanda, Benin Bronzlarını iade etmeyi kabul etti. Çoğunluğu Leiden’de bulunan 119 heykel Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu’na verilecek.

Eserlerin geri dönüşünü planlayan komisyonun direktörü Olugible Holloway, Volkenkunde Müzesi’nde düzenlenen törende, bunun tek seferde yapılan en büyük iade operasyonu olduğunu söyledi:

“Hollanda’ya işbirlikleri için teşekkür ediyor ve bunun kayıp ya da yağmalanmış eski eserlerin iadesi konusunda dünyanın diğer ulusları için iyi bir örnek teşkil etmesini umuyoruz.”

Hollanda Kültür ve Eğitim Bakanı Eppo Bruins “Kültürel miras, bir ülkenin ve toplumun tarihini anlatmak ve yaşamak için elzemdir. Benin Bronzları Nijerya için vazgeçilmezdir. Geri dönüyor olmaları iyi bir şey” dedi.

Hollanda şu anda Sri Lanka, Hindistan ve Endonezya’dan gelen eserlerin iadesine ilişkin talepleri değerlendiriyor. 2023’te iki Hollanda müzesi, sömürge döneminde zorla alınan yüzlerce kültürel eseri Endonezya ve Sri Lanka’ya iade etmişti.