Hollanda'dan gelen 304 bin kilo tohumluk patates iade edildi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Hollanda’dan gelen 304 bin kilo tohumluk patates ‘Potato leafroll polerovirus’ tespiti nedeniyle iade edildi.
Müdürlüğün X’teki açıklamasına göre Mersin limanında Hollanda menşeli 304 bin kilo tohumluk patates incelendi.
Alınan numunede ‘Potato leafroll polerovirus’le bulaşık bulunmasından dolayı iade edildi.
Çin’den gelen palmiye bitkileri de imha edildi
Öte yandan müdürlük Antalya limanında Çin menşeli 24 bin 75 kilo palmiye bitkisinde de şunların tespit edildiğini duyurdu:
- Pseudaulacaspis cockerelli
- Parlatoria proteus
- Meloidogyne spp
Bunun üzerine müdürlük palmiye bitkilerini imha etti. Duyurularda herhangi bir fotoğraf ya da video henüz paylaşılmadı.
📍Mersin— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 6, 2025
🚫Mersin limanından ülkemize girişi yapılmak istenen 🇳🇱 Hollanda menşeli 3️⃣0️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kg 🥔 tohumluk patates, @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Potato leafroll polerovirus” ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir.…