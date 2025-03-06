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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda'dan gelen 304 bin kilo tohumluk patates iade edildi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Hollanda’dan gelen 304 bin kilo tohumluk patates ‘Potato leafroll polerovirus’ tespiti nedeniyle iade edildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Müdürlüğün X’teki açıklamasına göre Mersin limanında Hollanda menşeli 304 bin kilo tohumluk patates incelendi.


Alınan numunede ‘Potato leafroll polerovirus’le bulaşık bulunmasından dolayı iade edildi.

Çin’den gelen palmiye bitkileri de imha edildi

Öte yandan müdürlük Antalya limanında Çin menşeli 24 bin 75 kilo palmiye bitkisinde de şunların tespit edildiğini duyurdu:

  • Pseudaulacaspis cockerelli
  • Parlatoria proteus
  • Meloidogyne spp

Bunun üzerine müdürlük palmiye bitkilerini imha etti. Duyurularda herhangi bir fotoğraf ya da video henüz paylaşılmadı.

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