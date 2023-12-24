Hollanda, Ukrayna’ya F-16 gönderecek

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna’ya 18 tane F-16 savaş uçağı göndereceklerini açıkladı.

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Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya 18 F-16 savaş uçağının teslim edileceğini duyurdu.

Paylaşımında söz konusu kararın ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında “Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu askeri desteği sağlama konusundaki kararlılığını teyit ettiğini” vurgulayan Rutte, jetlerin teslimatı için Dışişleri Bakanlığından ihracat izninin ve Ukrayna’daki personel ve altyapı kriterlerinin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti.

Rutte, teslimat için gerekli prosedürlerin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir tarih vermedi.

Şubat 2022’den beri Rusya ile savaşan Ukrayna, Batılı ülkelerden uzun süredir savaş uçakları talep ediyordu. Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı temin edebileceklerini açıklamıştı.

ABD, ağustosta, kendi üretimi olan F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya gönderilmesi için Hollanda ve Danimarka’ya onay vermişti.

Kasımda da Romanya’da, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verilecek bir merkez açılmıştı.