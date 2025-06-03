Hollanda başbakanı istifa etti

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, hükümetin çökmesinin ardından istifa etti.

Dick Schoof. Fotoğraf: AA

Schoof’un liderliğindeki hükümet, aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) koalisyondan çekilmesiyle çöktü.

Çekilme kararının gerekçesi, sığınmacı ve göç politikaları konusundaki uzlaşmazlık.

Koalisyon ortakları PVV, merkez sağ NSC ve çiftçi partisi BBB, PVV lideri Geert Wilders’ın talepleri konusunda anlaşmaya varamadı.

Geert Wilders. Fotoğraf: Reuters

Wilders, Hollanda’nın sığınmacı ve göç politikalarında köklü kısıtlamalar yapılmasını şart koşuyordu. Bunlar arasında sığınmacılara sınırların kapatılması, geçici oturum izinli Suriyelilerin sınır dışı edilmesi ve askeri sınır kontrollerinin artırılması gibi talepler vardı.

Başbakan Schoof, istifasını “Meclis’te yeterli desteği olmadığı sonucuna vardık” diyerek duyurdu.

“Son günlerde koalisyondaki dört partinin de liderleriyle yoğun temasta oldum ve benim açımdan bunun böyle olmasına gerek olmadığını açıkça belirttim” dedi.

Kasım’da yeni seçimler bekleniyor

Hükümetin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını belirten Schoof, muhtemelen kasımda yeni seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Başbakan, ülkenin sorunlarına dair “Gerekli kararları almak için her şeyi yapacağız ve bunun için Meclis’in bize verdiği alan çerçevesinde gerekli çoğunluğu arayacağız” dedi.

Yeni hükümet kurulana kadar geçici hükümet görevini yürütecek

Başbakan ayrıca bakanların yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam edeceğini açıkladı.

Hükümetten çekilen PVV’nin geçici hükümette yer alması beklenmezken PVV’den boşalan bakanlıklara koalisyondaki diğer partilerin geçici atama yapması öngörülüyor.