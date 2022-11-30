H&M 1500 çalışanını işten çıkarıyor

İsveçli perakende giyim şirketi H&M, 1500 çalışanının işine son vereceği duyurdu.

İsveçli H&M 1500 çalışanını işten çıkaracak. (AA)

Şirketin açıklamasında, maliyetleri azaltmak ve verimliliği daha da artırmak için eylülde küresel bir program başlatıldığı belirtildi.

Programın idari ve genel giderlerle ilgili olduğu belirtilen açıklamada, “İş gücünün yaklaşık 1500 pozisyon azaltılmasını gerektiriyor” dendi.

Açıklamada, yaklaşık 155 bin kişiyi istihdam eden şirketin söz konusu programının, yılda 2 milyar İsveç kronu (190 milyon dolar) tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

H&M Üst Yöneticisi (CEO) Helena Helmersson, programın H&M’i yeniden gözden geçirmeyi içerdiğini belirterek, “Çalışma arkadaşlarımızın bundan etkileneceği gerçeğini çok önemsiyoruz. Meslektaşlarımızın bir sonraki adımları için mümkün olan en iyi çözümü bulmalarını destekleyeceğiz” dedi.