Hissedarlar Adidas’a dava açtı: Bile bile lades

Adidas hissedarları, markayla tasarım iş birliği olan Kanye West’in ırkçı söylemleri nedeniyle şirkete verdiği zarar nedeniyle yönetimi suçluyor.

BBC’nin haberine göre hissedarlar, Adidas’ın, ortaklığı bozmadan yıllar öncesinde bile Kanye West’in sorunlu davranışlarından haberdar olduğunu ancak önlem almadığını iddia ediyor. Adidas bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

Hissedarların açtığı toplu dava, 3 Mayıs 2018 ile 2023 tarihleri arasında Adidas hissesi satın alan herkesi kapsıyor. Adidas için Yeezy markası altında spor kıyafetleri ve ayakkabıları tasarlayan Kanye West ise davaya taraf değil.

Fotoğraf: Reuters

Alman spor giyim markası Adidas, rapçi, yapımcı ve moda tasarımcısı Kanye West’in ‘antisemitik’ sözleri sebebiyle ortaklığını geçen Ekim ayında bitirmişti.

Şirketten yapılan açıklamada ‘antisemitizm ve her türlü nefret söylemine’ müsamaha gösterilmeyeceği belirtilmiş ve “Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı” denmişti.

Adidas bünyesindeki Yeezy koleksiyonu, Adidas’ın toplam satışlarının yüzde 8’ini oluşturuyordu.

Adidas 250 milyon avro zararı göze aldı, Kanye West’le ortaklığını bitirdi

Koleksiyon tanıtımına ırkçı çağrışımları olan tişörtle çıktı: Kanye West ne yapmak istemektedir

Hip hop camiasından Kanye West’e destek: Adidas bizim kültürümüzü kullanarak zenginleşti