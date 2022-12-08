Hırvatistan’ın Schengen bölgesine katılımına onay: Bulgaristan ve Romanya’ya ret

Avrupa Birliği (AB), Hırvatistan’ın vizesiz seyahat bölgesi Schengen’e katılmasına onay verdi.

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AB Dönem Başkanı Çekya’nın İçişleri Bakanı Vit Rakusan ile AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB içişleri bakanlarının toplantısı sürerken basına bilgi verdi.

AA’nın haberine göre Rakusan, bakanların Hırvatistan’ın Schengen bölgesine katılımına onay verdiğini duyurdu.

Avusturya’nın veto etmesiyle Romanya ve Bulgaristan’a ret kararı çıkmasına değinen Rakusan, “Bence Romanya ve Bulgaristan da Schengen üyeleri olmaya hazır” dedi.

Johansson da bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, iki ülkenin vatandaşlarına seslendi.

“Siz de Schengen’e üye olmayı ve serbest dolaşıma ulaşmayı hak ediyorsunuz. Birçok üye ülkenin desteğini almıştınız” diye konuşan Johansson, iki ülkenin katılımının öncelikli gündemi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Avusturya’nın göçmen endişesi

Sığınma başvurularının son dönemde ciddi oranda arttığı Avusturya, Bulgaristan ve Romanya’dan ülkeye gelecek olanların düzensiz göçü artırmasından endişe duyuyor.

Schengen’in genişlemesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya, Schengen alanına 2007’de katılmıştı.

AB üyesi olmayan İsviçre de 2008’de dahil olmuştu.

Hırvatistan’ın katılmasıyla 27 üye ülkeye sahip olan Schengen bölgesine, 60’tan fazla ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat edebiliyor. 100’ün üzerinde ülkenin vatandaşlarındansa vize talep ediliyor.