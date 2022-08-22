‘Hindistan’ın Robin Hood’u’ yakalandı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, 25 ‘elemanı’ bulunan bir soygun çetesinin lideri yakalandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polis, zenginlerin evlerinden nakit para ve mücevher çalıp bir kısmını yoksullara dağıttığı için ‘Yeni Delhi’nin Robin Hood’u’ diye adlandırılan Vasım Ekrem’in (27) dört aydır peşinde olduklarını ve cuma günü tutukladıklarını açıkladı.

Ekrem’in 160 kez suç işlediği, haziran ayında yakalanmak üzereyken polis ekibine ateş edip kaçtığı belirtilen açıklamaya göre cuma günü yakalandığında da üzerinde silah vardı.

Her ne kadar paranın büyük kısmını kendisine ve çetenin diğer üyelerine ayırsa da yoksullara para dağıttığı için onlar tarafından destekleniyordu, çoğu mahallede polis geldiğinde kendisine kaçsın diye ‘haber uçuruluyordu.’