Hindistan’daki sellerde ölüm sayısı 32’ye yükseldi

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam ve Meghalaya eyaletlerindeki sellerde ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi.

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Çin Küresel Televizyon Ağı’nın (CGTN) haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), eyalette 28 ilçede devam eden sel nedeniyle 13 kişinin öldüğünü, 1,8 milyondan fazla kişinin de selden etkilendiğini bildirdi.

Meghalaya Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (SDMAM) yetkilileri de eyalette iki günde 19 kişinin öldüğünü duyurdu.

Assam’da selden etkilenen yaklaşık 3 bin bölgeden 108 bin 104 kişi yardım kamplarına sığındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma’yla görüştüğünü belirterek, “Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum” demişti.