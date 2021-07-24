Hindistan’da sel: 136 can kaybı

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan’da sel ve heyelanlarda 90 bine yakın kişi tahliye edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı 136’ya çıktı.

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Son günlerde Hindistan’ın batı kıyılarını vuran sağanak yağış, Mumbai şehri yakınlarında 29 can kaybına sebep olurken Goa eyaletinde son yıllarda görülen en şiddetli sellere neden oldu.

Goa Sağlık Bakanı Vişwajit Rane, “İnsanlar neredeyse her şeylerini kaybetti” diyerek eyalette ‘son yarım yüzyıldır bu kadar şiddetli yağmur yağmadığını’ söyledi. Rane, şu ana kadar 1000’den fazla evin ‘ciddi hasar’ gördüğünü söyledi.

AA’ya konuşan Maharaştra Yardım ve Rehabilitasyon Bakanı Vijay Wadettiwar, dün akşam itibarıyla sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136’ya ulaştığını bildirdi.

Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı nakliye uçaklarının da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki birkaç gün boyunca yoğun yağışların devam edeceğini söyledi.

Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü’nün Nisan ayında yayınlanan raporuna göre, iklim krizi Hindistan’daki muson yağmurlarının daha güçlü hale getirdi. Raporda iklim krizinin ülkenin ekonomisi ve gıda ile tarım sektörlerinde korkunç sonuçlara yol açacağı kaydedilmişti.