Hindistan’da maymun çiçeğinden ilk ölüm

Hindistan’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi. Bu, maymun çiçeği virüsü nedeniyle Asya’da ilk, Afrika dışında ise dördüncü ölüm oldu.

AA’nın aktardığına göre, Kerala Eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, hayatını kaybeden 22 yaşındaki hastanın 21 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden seyahat ettiğini açıkladı. George yaptığı açıklamada, hastanın yüksek ateş ve lenf bezlerinin şişmesi şikayetiyle 27 Temmuz’da hastaneye gittiğini belirterek, gencin vücudunda döküntü olmadığından dolayı doktorların maymun çiçeğinden şüphelenmediğini ifade etti. Hastanın durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlandığını, gencin ailesinin ise 30 Temmuz’da yetkililere, çocuklarında maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini söylediğini aktaran George, hastanın aynı gün hayatını kaybettiğini açıkladı. George, bu kişinin ölümüyle ülkede maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk can kaybının kaydedildiğini ifade etti.

Temaslı 20 kişi tecrit edildi

Ölümünden sonra gençten alınan numunelerde de maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirten George, gençle temasta olan 20 kişinin tecrit edildiğini söyledi. George, 14 Temmuz’da virüsün ülkede ilk tespit edildiği kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti. Bu ölüm, maymun çiçeği virüsü nedeniyle Asya’da ilk, Afrika dışında ise dördüncü ölüm oldu. Hindistan’da şimdiye kadar üçü Kerala’da olmak üzere 4 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

İspanya’da ikinci ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan önceki gün yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle 30 Temmuz’da bir erkeğin hayatını kaybettiğini bildirildi. Açıklamada bu ölümün, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ve Avrupa’da ikinci ölüm olduğu ifade edildi. Söz konusu kişinin hayatını kaybetmesiyle Afrika dışında üçüncü ölüm kaydedilmiş oldu.

Dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının saptandığı İspanya’da virüs nedeniyle ilk kez 29 Temmuz’da bir kişi hayatını kaybetmişti, bu Avrupa’da ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olarak kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz’da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ’nün 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70’inin Avrupa bölgesi, yüzde 25’inin de Amerika bölgesinde görüldüğü bildirilmişti.

Avrupa ve Latin Amerika’da maymun çiçeğinden ilk ölümler