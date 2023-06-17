Hindistan’da kavurucu sıcaklardan 46 kişi öldü

Hindistan’ın kuzeyi ve doğusunda etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle iki günde 46 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş’e bağlı Ballia bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 dereceye yükseldiğini açıkladı.

AA’nın haberine göre doktorlar, son iki günde Uttar Pradeş’te 34, Bihar’daysa 12 olmak üzere 46 kişinin hayatını kaybettiği sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

Uttar Pradeş’te hayatını kaybedenlerin 60 yaşın üzerinde olduğu ve sıcakların mevcut hastalıklarını artırmış olabileceği belirtildi.

Eyalet yetkilileri, Hindistan’da etkili olan sıcak hava dalgasının doğuda Bihar eyaletindeki 24 bölgeyi de etkisi altına aldığını duyurdu. Yetkililer, 24 saatte ikisi polis 12 kişinin sıcak hava dalgası sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bihar’da hava sıcaklığı 45 dereceye ulaşırken meteoroloji yetkilileri, sıcak havaya karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.